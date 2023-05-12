قادة العراق وسفراء دول يفتتحون "صرح بارزاني" الذي يخلد حقبة من تاريخ البلاد

ملاذُ جميع العراقيين

أوضح المحلل السياسي الكردي ومستشار مركز "رؤى" للتوثيق والدراسات الإستراتيجية والمستقبلية، محمد زنكنة، أن "صرح البارزاني هو مشروع يتحدث للحاضر والمستقبل عن تاريخ وماض قل تكراره في حياة الشعوب، ويجسد نضالات ومقاومة قائد كردي فذ احترمه الأعداء قبل الأصدقاء، وهو الزعيم مصطفى بارزاني".

وقال محمد زنكنة لـ"إرم نيوز"، إن "الصرح يضم عدة أقسام كالمتحف والمكتبة الإلكترونية وقاعة المؤتمرات، إلى جانب مركز بحثي أكاديمي، عدى كونه متحفاً يحفظ فيه تاريخ هذا الزعيم، وفكرة إنشائه تهدف لتكون مركزاً لمواصلة المسيرة الأكاديمية والعلمية للتذكير بنضالات وتضحيات الماضي، ولكي لا تنسى أجيال اليوم والمستقبل العقبات التي مر بها شعب كردستان".

لافتاً إلى أن "الصرح فيه رمز لأكثر من عنوان وموضوع ، فيه إشارة إلى بيئة وطبيعة كردستان، والتعايش بين أتباع الأديان الذين عاشوا دون أي تمييز في هذه المنطقة لمئات السنين، ولعل مشاركة مسؤولين من مختلف أنحاء العالم في هذه المناسبة، دليل إضافي على ذلك".

وأكد زنكنة أن "منطقة بارزان التي تضم هذا الصرح، لطالما كانت الملاذ الآمن لجميع العراقيين الهاربين من بطش الظلم أو الإرهاب من وسط وجنوب العراق قبل وبعد 2003 وحتى الآن، واليوم، أي انسداد في العملية السياسية العراقية، يحل هناك أيضاً".