نتنياهو يحدد ثلاث خطوات لـ"القضاء على حماس"

حدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الخطوات التي تعتزم إسرائيل اتباعها لما أسماه "القضاء على حركة حماس" في قطاع غزة.

وقال نتنياهو، في جلسة للحكومة: "بدايةً، يجب القضاء على الكتائب الحمساوية. حتى الآن قمنا بالقضاء على 17 كتيبة من أصل 24. ومعظم الكتائب المتبقية موجودة في جنوب القطاع ورفح، وسنعالجها أيضًا".

وأضاف: "ثانيًا، يجب القيام بعمليات تطهير بعد القضاء على الكتائب، على غرار ما تقوم به قواتنا بعزم بشن عمليات مداهمة حازمة للغاية في شمال القطاع ووسطه"، حسبما أوردت شبكة "سي أن أن".

وتابع نتنياهو: "ثالثًا، يجب تحييد البنية التحتية التحت أرضية، وهو ما تقوم به قواتنا بشكل ممنهج في خان يونس، وفي أنحاء القطاع كافة، ما يتطلب مزيدًا من الوقت".

وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحرب في غزة لن تنتهي إلا بعد تحقيق أهدافها.

وزاد: "الجهود الرامية للإفراج عن مخطوفينا مستمرة من دون توقف، وكما شددت أيضًا خلال جلسات المجلس الوزاري الموسع، لن نوافق على كل صفقة، وليس بكل ثمن".

وقال: "لن نوافق أبدًا على الكثير من الأشياء التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام، والتي يتم طرحها وكأننا اتفقنا عليها، مثلما يتعلق بالإفراج عن المخربين".