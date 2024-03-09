بلينكن: الكرة في ملعب حماس لوقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن "الكرة في ملعب حركة حماس" في ما يتّصل بالموافقة على وقف لإطلاق النار مع إسرائيل.

وأضاف، لدى لقائه نظيره التركي هاكان فيدان: "الكرة في ملعبهم. نحن نعمل بجد على ذلك".

وتابع بلينكن: "لا شك لدي في أن التوصل إلى وقف إطلاق النار هذا، والإفراج عن رهائن، سيصب في العمق في مصلحة كل المعنيين".

ويبذل وسطاء جهودا مضنية للتوصل إلى هدنة قبل شهر رمضان .

وقالت حماس، اليوم، على لسان الناطق باسم جناحها العسكري، أبو عبيدة، إن أولوية الحركة القصوى لإنجاز تبادل أسرى هي "الالتزام التام بوقف العدوان بشكل كامل"، وما يترتب عليه من انسحاب القوات الإسرائيلية وعودة النازحين وإعادة الإعمار.

والخميس، أعلن مسؤول رفيع في حركة حماس أن وفدها غادر القاهرة، حيث كان يشارك في مباحثات بشأن هدنة في قطاع غزة، مؤكدا أن الرد الإسرائيلي الأولي لا يلبّي "الحد الأدنى" مما تطلبه الحركة.

وجرت منذ الأحد مشاورات بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية للتوصل إلى هدنة في الحرب.