ما الأهمية التاريخية لاعتراف النرويج بفلسطين ؟

يحمل إعلان اعتراف النرويج بدولة فلسطين أهمية إضافية، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ويرى تقرير الصحيفة الأمريكية أن أهمية الاعتراف النرويجي بالدولة الفلسطينية، ينبع من كونها استضافت الاجتماعات السرية عام 1993 بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، التي أدت إلى اتفاقات أوسلو، التي ينظر إليها كثيرون كإطار للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

أفكار خلافية

وبموجب الاتفاق، اعترفت السلطة الفلسطينية بدولة إسرائيل، مقابل اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير ممثلًا للشعب الفلسطيني.

ورغم التحذيرات الإسرائيلية كان أكد رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستور، اليوم الأربعاء، في إعلان مشترك مع أيرلندا وإسبانيا أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية اعتبارًا من الـ28 من مايو.