الصين تطالب إسرائيل بالتوقف عن "العقاب الجماعي" لسكان غزة

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الأعمال الإسرائيلية في غزة بعد هجوم حماس "تتجاوز حدود الدفاع عن النفس"، وعلى الحكومة الإسرائيلية التوقف عن "العقاب الجماعي" لسكان غزة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية الأحد أن وانغ قال لنظيره السعودي فيصل بن فرحان السبت، إن "على الأطراف عدم القيام بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الوضع"، داعيًا إلى بدء "مفاوضات".

وقُتل أكثر من 1300 شخص عقب الهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، فيما أخذ 120 شخصًا على الأقل رهائن، وفق مسؤولين إسرائيليين.