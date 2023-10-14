بوتين يزور الصين في ظلّ عزلته عن الغرب‎

وتهدف هذه الخطة، التي يُطلق عليها الاسم الرسمي "الحزام والطريق"، إلى تحسين الروابط التجارية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وحتى أبعد من ذلك، من خلال بناء موانئ وسكك حديدية ومطارات ومناطق صناعية.

ولكن على الرغم من أهمية هذا المنتدى، ستّتجه كلّ الأنظار نحو فلاديمير بوتين، الذي زاد اعتماده الاستراتيجي على العملاق الآسيوي منذ شن هجومه على أوكرانيا الذي أدّى إلى عزل روسيا دوليًّا.

ورفضت الصين إدانة غزو أوكرانيا ساعيَة إلى التموضع كطرف محايد في الصراع، وفي حين تُقدّم لموسكو مساعدة دبلوماسية ومالية حيوية.

إمكانيات غير محدودة

وصلت المبادلات التجارية بين البلدين في العام 2022 إلى مستويات قياسية بلغت حوالي 190 مليون دولار، وفق الجمارك الصينية. وبالنسبة للعام 2023، التزمت بكين وموسكو برفع هذا الرقم إلى 200 مليون دولار.

وخلال زيارة قام بها الرئيس الصيني إلى روسيا، في مارس/آذار، رحّب بوتين بـ"الإمكانيات والآفاق غير المحدودة" التي يوفّرها التعاون الروسي الصيني في مواجهة الكتلة الغربية.