أحمد بن مبارك رئيساً للحكومة اليمنية
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قراراً بتعيين وزير الخارجية الحالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيساً لمجلس الوزراء، خلفاً لمعين عبد الملك الذي تم تعيينه مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.
وقضى القرار رقم 56 لعام 2024 أيضاً باستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعيينهم.
وكانت "إرم نيوز"، نقلت عن مصادر خاصة أن الوزير بن مبارك سيتولى رئاسة الحكومة اليمنية، وأن قراراً بهذا الشأن سيصدر خلال ساعات.
ويشغل معين عبدالملك، رئاسة مجلس الوزراء اليمني منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول، من العام 2018، وجرى في ديسمبر/ كانون الأول إعادة الثقة له مرة أخرى، وأوكل له تشكيل الحكومة اليمنية بعد تقليص حقائبها الوزارية إلى 24 وزارة، إذ تم حينها تقليص الوزارات التي لا تحتاجها المرحلة وقتها.
وخلال فترة عبدالملك الثانية، تم تكليف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ليشغل منصب وزير الخارجية وشؤون المغتربين.