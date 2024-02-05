أحمد بن مبارك رئيساً للحكومة اليمنية

ويشغل معين عبدالملك، رئاسة مجلس الوزراء اليمني منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول، من العام 2018، وجرى في ديسمبر/ كانون الأول إعادة الثقة له مرة أخرى، وأوكل له تشكيل الحكومة اليمنية بعد تقليص حقائبها الوزارية إلى 24 وزارة، إذ تم حينها تقليص الوزارات التي لا تحتاجها المرحلة وقتها.

وخلال فترة عبدالملك الثانية، تم تكليف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ليشغل منصب وزير الخارجية وشؤون المغتربين.