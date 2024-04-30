"يديعوت أحرونوت": قرار إسرائيلي حاسم بشأن عملية رفح خلال ساعات

وأوضحت "يديعوت" أن هُناك تقديرات داخل الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن إسرائيل بصدد اتخاذ قرار حاسم بشأن شن العملية في رفح، أو إنهاء الحرب في قطاع غزة والذهاب إلى صفقة مع "حماس" خلال الـ 48 إلى 72 ساعة القادمة.

وقالت الصحيفة إنه في الأيام الأخيرة، شددت الولايات المتحدة معارضتها للعملية الإسرائيلية في المعقل الأخير لـ"حماس" خوفًا من الصعوبات الإنسانية في تلك المنطقة الصغيرة المكتظة بنحو 60٪ من سكان القطاع بأكمله، الواقع على خط الحدود مع مصر، وذلك على الرغم من الوعود الإسرائيلية وتقديم خطط لإجلاء بعض السكان إلى مجمعات آمنة ومحددة في خان يونس وشمال رفح.

وأضافت "يديعوت" أن القلق الأمريكي يتلخص في أن العملية في رفح ستسفر عن مقتل فلسطينيين غير متورطين ما سيثير غضبًا عامًا ضد إسرائيل والإدارة الأمريكية، على عكس الشرعية التي تمتعت بها إسرائيل عندما بدأت عمليتها البرية في القطاع في بداية الحرب.

وتابعت الصحيفة أنه إلى جانب الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة، هُناك أيضًا ضغوط أوروبية شديدة تُمارس من محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، بالإضافة إلى كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي.