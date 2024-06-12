هل تلتزم إسرائيل وحماس بقرار مجلس الأمن بشأن غزة؟

يثير قرار مجلس الأمن الدولي بشأن التهدئة، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، التساؤلات بشأن إمكانية تنفيذه من إسرائيل وحركة حماس، بعد عدم الالتزام بقرار سابق.

وتبنى مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي الذي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، وتطبيق غير مشروط لمقترح الرئيس جو بايدن، بأغلبية 14 عضوا، في حين امتنعت روسيا عن التصويت.

ورحّبت حماس، في بيان صدر عنها، بقرار مجلس الأمن الدولي، وأبدت استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة لتطبيقه.

في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية قوله إن "أحدث اقتراح بخصوص الوضع في غزة سيسمح لإسرائيل بتحقيق جميع أهدافها قبل إنهاء الحرب".

وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن أهداف إسرائيل تتمثل في "تدمير القدرات العسكرية لحركة حماس، وإنهاء حكمها، إلى جانب إطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل".

مؤشرات إيجابية

ويرى المحلل السياسي، طلال عوكل، "مؤشرات إيجابية من حماس وإسرائيل تفيد بأن الطرفين لديهما استعداد لتنفيذ القرار الأممي للتهدئة"، مستدركا: "إلا أن الأمر مرهون بالأفعال وليس التصريحات الإعلامية".

وقال عوكل، لـ"إرم نيوز": "طرفا القتال في غزة غير معنيين بتحدي الولايات المتحدة وقرار مجلس الأمن، ويرغبان في اتفاق للتهدئة، يمكّنهما من الظهور بشكل المنتصر"، مبيناً أن مشروع القرار يمكّن الطرفين من تحقيق بعض النقاط.