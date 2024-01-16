مصر تنجح في إخراج الصحفي وائل الدحدوح من غزة لرفح

أعلنت نقابة الصحفيين المصرية، اليوم الثلاثاء، أن القاهرة نجحت في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة إلى البلاد لتلقي العلاج.

وعبرت النقابة في بيان عن شكرها لـ"السلطات المصرية والأجهزة المختصة على استجابتها لطلبها بتسهيل دخول مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح لتلقي العلاج"، حسب تلفزيون "سي بي سي".

وأعلنت النقابة في بيان لها أنها تواصلت مع الدحدوح بعد وصوله للجانب المصري من معبر رفح، حيث سيتوجه إلى قطر لاستكمال علاجه.