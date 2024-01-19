اللجوء في العالم العربي.. أزمة متجددة تتطلب حلولا عاجلة

ومع بداية ما يسمى بالربيع العربي، عادت الهجرة إلى المنطقة، إذ لجأ ملايين السوريين والعرب إلى لبنان والأردن وتركيا، وقد شكّلت هذه الموجة الجديدة من الهجرة أعباءً إضافية على هذه البلدان، خاصةً لبنان الذي يعاني أزمات اقتصادية كبرى، بحسب سعيد.

وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حاولا مساعدة لبنان في استيعاب اللاجئين السوريين، حيث عقدا اتفاقات مع الحكومة اللبنانية لتقديم المساعدات الإنسانية والمالية".

ويرى الدكتور سعيد أن "هناك حاجة إلى سياسة عربية مشتركة لمعالجة أزمة الهجرة في المنطقة، حيث لا توجد حاليًّا أي سياسة واضحة لتنظيم الهجرة، ما يؤدي إلى العديد من المشكلات الإنسانية والقانونية"، لذا طالب بإطلاق مبادرة إعلامية سياسية لبحث هذه المسألة، وتأسيس لجان متابعة لاستيعاب اللاجئين وحل مشكلاتهم.

أزمة متجددة

ويشير الباحث والخبير الدولي، مصطفى النعيمي، إلى أن "ملف اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة هو ملف دولي، وليس ملفًا محليًّا، ورغم مرور أكثر من 70 عامًا على تهجيرهم، لم يتخذ المجتمع الدولي أي قرار حاسم بشأن مستقبلهم".

ويضيف النعيمي، لـ"إرم نيوز"، أن "عدد سكان قطاع غزة يبلغ نحو مليوني شخص، وهو رقم كبير يُشكّل تحديًا كبيرًا أمام المجتمع الدولي لتوفير الحلول لهم".