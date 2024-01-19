ضغوط دولية كبيرة على إسرائيل لتخفيف حدة الحرب في غزة

قال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إسرائيل تعرضت لضغوط دولية كبيرة لتخفيف حدة الحرب، وتقليص عدد قواتها العاملة في قطاع غزة، والانتقال إلى مرحلة أكثر دقة من حربها ضد حركة حماس.

ورغم أن القرار بسحب إحدى الفرق الإسرائيلية الأربع في غزة يمنح إسرائيل المزيد من المرونة، لنشر قوات في بؤر التوتر الأخرى، مثل الضفة الغربية إلا أن هذه الخطوة أثارت مخاوف بعض المسؤولين الإسرائيليين من أن الانسحاب قد يترك البلاد عرضة لتصاعد آخر في النشاط المسلح.

في هذا السياق، قال جيورا إيلاند وهو جنرال إسرائيلي متقاعد: "إن التكتيكات الإسرائيلية المتغيرة ستمكن المزيد من المدنيين والمسلحين معهم من العودة إلى شمال غزة، مضيفًا: "لقد دفعنا ثمنًا باهظًا لشيء لن يكون له أي معنى على المدى القصير".

وتابع إيلاند: "بينما تسعى إسرائيل بقوة إلى منع فتح جبهة عسكرية في الضفة الغربية، فإنها قد لا تكون لديها القدرة على منع انتفاضة أخرى واسعة النطاق على شكل الانتفاضات السابقة".

وأضاف التقرير بأنه من غير المؤكد، في ظل التهديدات والمخاوف من تنامي قدرة حماس في المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، أن تقوم إسرائيل بإعادة نشر أي من القوات المنسحبة في غزة؛ ما قد يُشكل نصرًا إستراتيجيًا لحماس.