ما السلاح الذي استخدمته إسرائيل لاغتيال قادة "الجهاد" في غزة؟

ووفقا لما نقله موقع "واللا نيوز العبري" عن مصدر عسكري في الجيش الإسرائيلي، فإن "سلاح الجو الإسرائيلي برمج نوعاً من القنابل الأمريكية لكي تتمكن من اختراق المباني واستخدامها في عمليات الاغتيال في عملية "السهم الواقي".

وقال المصدر العسكري: "الأمريكيون يمتلكون القنبلة، لكن عباقرة سلاح الجو يعرفون كيف يدخلونها من نافذة المبنى".

ويدور الحديث عن قنبلة من نوع "SDB"، تزن 125 كليوغراما اشتريت من الولايات المتحدة، ويمكن أن تطلق من طائرات "F15" و "F16 و "F35".

ووفقا للمصدر، تحتوي القنبلة على 16 كليوغراما من المتفجرات، ويمكن لكل طائرة أن تحمل عدة قنابل من هذا النوع.

ولفت الموقع إلى أن أنظمة التوجيه في القنبلة متطورة جداً تمكنها من تحديد الهدف تلقائياً، كما يستخدم نظام "GPS" يمكن من خلاله تنفيذ الهجمة بدقة غير مسبوقة.