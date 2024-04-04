بعد الأردن.. "حماس" و "الجهاد" يدعوان لتوسيع الاحتجاجات في الدول العربية

على غرار ما شهدته الأردن خلال الأيام الماضية، حيث استغلت جماعات إسلاماوية المظاهرات السلمية لدعم الغزيين في حربهم التي يشنها ضدهم الجيش الإسرائيلي، قدمت قيادات حماس والجهاد الإسلامي دعوات أخرى للشعوب العربية للتظاهر غدا الجمعة.

القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، قدم دعوة للشعوب العربية، لتصعيد حراكها أمام البعثات الدبلوماسية لمساندة القضية الفلسطينية، فيما طالب المتحدث باسم حركة الجهاد بتمدد تظاهرات الأردن إلى مصر ودول المغرب العربي.

من جانبه حذر رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز من محاولات تشويه موقف بلاده من الحرب في غزة، رافضا التجاوز على الثوابت والمرجعيات الأردنية، بحثاً عما أسماه "شعبوية زائفة".

وشهد الأردن منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة تظاهرات عنوانها "دعم غزة".