كيف ركبت الجماعات الإسلامية موجة "نصرة غزة" لنشر الفوضى الخلاقة؟ (فيديو إرم)

في امتدادات القضية الفلسطينية وخبايا التعاطف الجياش مع تفاصيلها، فإن ليس كل ما يلمع ذهبا، وإنّما في نوايا بعض مجيشي الرأي العام حولها، أسباب تدفعهم لهذا، ربما تندرج جميعها تحت عنوان فضفاض اسموه "الفوضى الخلاقة" وتتحدث تفاصيله فوضى بحق، بل إنها تذهب أحيانا إلى ما هو أبعد من ذلك في دول عربية كثيرة، وتقودها جماعات دينية بأهداف خفية.

ربيع عربي جديد تحت غطاءِ نصرة فلسطين، هذه الأصوات التي قرأت ما يدور بين السطور، ترى بأن الفصائل الإسلاماوية في المنطقة على اختلاف المكان والتسمية، تستغل الحالة العاطفية في غزة من أجل إنتاج الفوضى التي تريد، وربما في الأردن مثال وفق مراقبين لمخطط الإخوان في نشر العنف الذي بدأ بشعارات التعاطف مع غزة وانتهى الحال به باستهداف مؤسسات حكومية أردنية قبل أن ينتقل بعدها لمحطة جديدة مع دول حدودية أخرى لإسرائيل كمصر على سبيل المثال.