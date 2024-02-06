نشطاء يكشفون مواقع تُصنّع أسلحة لإسرائيل في بريطانيا

وأشارت المنظمة إلى أن الخريطة ستمكن النشطاء في جميع أنحاء البلاد من معرفة مكان إنتاج المكونات، والاحتجاج ضد الشركات التي تستفيد من "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأضافت المنظمة "أن وزير الخارجية ديفيد كاميرون أوصى بمواصلة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في الـ12 من ديسمبر 2023، رغم التقييمات السابقة لوزارة الخارجية التي تشير إلى وجود "مخاوف جدية" بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والتزام إسرائيل وقدرتها على الامتثال للقانون الدولي الإنساني".

جاء ذلك في الوقت الذي قضت فيه محكمة العدل الدولية في لاهاي بوجود قضية "معقولة" مفادها أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. ومنذ ذلك الحين تصاعدت الدعوات المطالبة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وقالت إميلي أبل، المنسقة الإعلامية لمنظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة"، إن قرار المحكمة يعتبر مصدرًا رائعًا للناشطين في جميع أنحاء البلاد، مضيفة أن الخريطة ستمكن المجتمعات المحلية من اتخاذ إجراءات ضد الشركات المتواطئة في جرائم الحرب في منطقتهم.

جرائم حرب

ونوهت إلى أن الموقف القانوني واضح، وأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، بما في ذلك قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين واستهداف العاملين في المجال الطبي عمدًا، مؤكدة أنه على هذه الحكومة أن تعلق على الفور صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، لكنها تعطي الأولوية لأرباح تجار الأسلحة على حياة الفلسطينيين، ويقع على عاتق الناس العاديين محاسبة هذه الشركات على صفقاتها القاتلة.

وقالت المنظمة إن شركة "بريتيش إيروسبيس"هي المورد البريطاني الرئيس لمكونات طائرات F-35، ويتم تصنيع الجسم الخلفي لكل مقاتلة من طراز F-35 بواسطة شركة "بي إيه إي سيستيمز" في منطقة لانكشاير.

كما يتم تصنيع "النظام الاعتراضي النشط" من قبل الشركة ذاتها في منطقة كينت، حيث يوجد تدفق مستمر لمكونات طائرات F35 وطائرات F16 الإسرائيلية من هذا الموقع، ويتم إجراء "اختبار المتانة" لطائرة F35 في منشأة الاختبار الهيكلي للشركة في شرق يوركشاير.

وختمت المنظمة حديثها بالقول: "تقوم شركة مارتن بيكر ومقرها في منطقة باكينغهامشير بصنع مقعد القاذف، في حين تقوم شركة "دانلوب إيركرافت تايرز" بتصنيع إطارات الطائرات في برمنغهام، أما نظام الاستهداف بالليزر للطائرة F35 فيتم تصنيعه من قبل شركة ليوناردو في مدينة إدنبره".