الطفلة حلا نصار تجد نفسها "أمًا" لشقيقها بعد مقتل والديها بغارة إسرائيلية

وجدت الطفلة الفلسطينية حلا نصار، البالغة من العمر 11 عامًا، نفسها "أمًا" لشقيقها الأصغر، بعد أن نجيا من غارة إسرائيلية على قطاع غزة، أدت إلى مقتل جميع أفراد أسرتهما.

وقالت الطفلة حلا، لـ"إرم نيوز"، "لقد كنّا عائلة مثالية، نعيش في بيتنا أنا ووالدي ووالدتي وأشقائي الأربعة، وننعم بالأمن والاستقرار والهدوء، إلى أن جاءت الحرب وقلبت حياتنا رأسًا على عقب".