مجموعة من مسلمي تايلاند فاوضت حماس لإطلاق سراح الرهائن

قالت مجموعة من مسلمي تايلاند أجرت محادثات مباشرة مع حركة حماس، إن جهودها كانت القوة الدافعة لتسهيل إطلاق سراح الرهائن التايلانديين من غزة خلال الهدنة الحالية، وهو ما يتناقض مع تقارير نسبت الفَضل إلى وزارة الخارجية ومفاوضين آخرين في إتمام الأمر.

وأطلقت حماس سراح ثلاث رهائن تايلانديين من غزة أمس الأحد؛ ما رفع عدد التايلانديين الذين تم إطلاق سراحهم منذ بدء الهدنة يوم الجمعة والممتدة لأربعة أيام إلى 17.

وقال ليربونج سعيد رئيس رابطة الخريجين التايلانديين الإيرانيين لرويترز اليوم الاثنين "كنا الطرف الوحيد الذي تحدَّث مع حماس منذ بداية الحرب للمطالبة بالإفراج عن التايلانديين".

وكان ليربونج ضمن مجموعة من المسلمين التايلانديين دعا إلى تشكيلها رئيس البرلمان التايلاندي وان محمد نور ماتا، والتي سافرت إلى طهران في أكتوبر/ تشرين الأول وأجرت محادثات مع ممثلين لحماس.

وأضاف "إذا اعتمدت تايلاند فقط على وزارة الخارجية أو طلبت المساعدة من دول أخرى لكانت فرص إطلاق سراحهم مع المجموعة الأولى ضعيفة للغاية"، مضيفًا أن دولًا أخرى لديها رهائن، مثل: الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، لديها نفوذ أكبر.