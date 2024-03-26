قتيلان من ميليشيا حزب الله بغارة إسرائيلية شرقي لبنان

وفي وقت سابق الثلاثاء، استهدفت ضربة إسرائيلية منطقة الهرمل على بعد نحو 130 كيلومترًا من الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بأن "غارة إسرائيلية استهدفت وادي فعرا القريب من مدينة الهرمل".

وأكّد مصدر أمني حدوث غارات على منطقة مفتوحة وغير مأهولة تنتشر فيها مواقع تابعة لميليشيا حزب الله، على بعد حوالي 30 كيلومترًا من الحدود مع سوريا.

وأشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في منشور عبر منصة "إكس" إلى أن السلطات المحلية "لم تبلّغ عن وقوع إصابات جراء الغارة الإسرائيلية" تلك.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن مقاتلات تابعة له "قصفت مهبطًا وعدة منشآت عسكرية داخل مجمع عسكري تستخدمه الوحدة الجوية لميليشيا حزب الله في منطقة زبود في عمق الأراضي اللبنانية"، ردًا على "هجوم على وحدة المراقبة الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل" أعلنت ميليشيا حزب الله شنّه على قاعدة ميرون الجوية "بصواريخ موجّهة".

وأعلنت الميليشيا، في وقت لاحق، استهداف "ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل بأكثر من 50 صاروخ كاتيوشا".

ومنذ مساء السبت، استهدفت سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية منطقة البقاع في شرق لبنان، ما أدّى إلى سقوط قتيل.

ومنذ بداية تبادل القصف بين ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي، قُتل 330 شخصًا على الأقل، معظمهم من مقاتلي ميليشيا حزب الله، إضافة الى 57 مدنيًا في لبنان، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وأعلنت ميليشا حزب الله، الثلاثاء، مقتل أحد عناصرها، فيما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي التي تتبنى كذلك هجمات ضد إسرائيل من جنوب لبنان، مقتل أحد أعضائها.

وقضى في الجانب الإسرائيلي 10 جنود و 7 مدنيين، بحسب الأرقام الرسمية.