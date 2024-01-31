نتنياهو: الأونروا "مخترقة بالكامل" من حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مخترقة بالكامل من حركة حماس، وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن تحلّ وكالات أممية أخرى ووكالات مساعدات أخرى محلّ الأونروا".

وحسب بيان صادر عن مكتبه، أعلن نتنياهو أمام وفد من الأمم المتحدة أنه ينبغي إنهاء مهمة الأونروا: "حان الوقت ليفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة نفسها أنه لا بد من إنهاء مهمة الأونروا".

تأتي تصريحات نتنياهو بعد أن علّقت عدة دول تمويل الأونروا؛ إثر اتهام إسرائيل موظفين فيها بالضلوع في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.