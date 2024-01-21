السعودية: لا تطبيع مع إسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إنه لا يمكن تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية.

وفي مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن)، أوضح الوزير السعودي أن "السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل هو الاستقرار الإقليمي وحل القضية الفلسطينية"، وإقامة دولة فلسطينية "قابلة للبقاء ولا رجعة فيها".

وردا على سؤال عن عدم إمكان إقامة علاقات طبيعية دون مسار يؤدي إلى دولة فلسطينية قابلة للبقاء، قال الوزير: "هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك. لذا، نعم، لأننا بحاجة إلى الاستقرار. ولن يتحقق الاستقرار إلا من خلال حل القضية الفلسطينية".

وحول ما يجري في غزة قال الوزير: "نركز بشدة على وقف التصعيد" هناك.