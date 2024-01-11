وفا: 200 خبير في القانون الدولي يؤيدون دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأن 200 بروفيسور وخبير في القانون الدولي، معظمهم من جامعات أمريكية عريقة، أعلنوا تأييدهم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وتتواجه جنوب أفريقيا وإسرائيل اليوم الخميس في محكمة العدل الدولية في الدعوى التي تقوم على انتهاك إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، خلال حربها على غزة.

ونقلت "وفا" عن الخبراء في رسالتهم: "باعتبارنا باحثين وممارسين في القانون الدولي، ودراسات الإبادة الجماعية، والدراسات الدولية، والمجالات المماثلة المتعلقة بالعدالة العالمية، فإننا نؤيد طلب جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية كخطوة نحو وقف إطلاق النار الضروري في غزة، وتحقيق العدالة في فلسطين".

يُذكر أن جنوب إفريقيا بدأت بإجراءاتها أمام محكمة العدل الدولية في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، ضد إسرائيل، إذ طلبت من المحكمة التوصية باتخاذ إجراءات مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، بحسب "وفا".