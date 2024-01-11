ما الذي سيترتب على شكوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟

أثار رفع جنوب أفريقيا شكوى بشأن الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية جدلاً قانونيًا وجيوسياسيًا معقدًا، فيما يسود الترقب ما ستفسر عنه مجريات الجلسة التي ستبدأ اليوم الخميس.

وأشارت "لوموند" إلى أنّه رغم أن محكمة العدل الدولية تفتقر إلى القدرات التنفيذية المباشرة، فإن التأثير الرمزي الذي قد يخلّفه رأي القضاة على التدابير الأولية قد يكون كبيرًا.

وتقوم الدعوى المرفوعة، في 29 ديسمبر/كانون الأول، على انتهاك إسرائيل لاتفاقية بشأن جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها في غزة.

ومع انعقاد جلسات الاستماع، يومي 11 و12 كانون الثاني/يناير الجاري، بقصر السلام في لاهاي، فإن القضية ستواجه تحديات كبيرة، وستكون لها تداعيات محتملة.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنه بالنسبة لإسرائيل، تعد هذه الشكوى "مؤلمة للغاية"، حيث تواجه الدولة، التي تأسست، العام 1948، في أعقاب المحرقة، الآن، اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ويرى الفلسطينيون، الذين يشعرون بخيبة أمل من عجز الدبلوماسية الغربية عن فرض وقف إطلاق النار مع إسرائيل، في هذا الإجراء القانوني فرصة لتسليط الضوء على المعاناة في قطاع غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل ما لا يقل عن 23 ألف شخص، وإصابة 59 ألفًا آخرين على مدى 3 أشهر.

وبحسب الصحيفة، فإن الدعوى التي تستهدف إسرائيل، بسبب انتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية، تجبر قضاة محكمة العدل الدولية على الاستجابة للطلبات العاجلة المقدمة من جنوب أفريقيا، وحتى قبل الحكم في القضايا الجوهرية، تحث جنوب أفريقيا المحكمة على اتخاذ "إجراءات مؤقتة" مطالبة إسرائيل بوقف الهجمات المستمرة في الأراضي الفلسطينية.