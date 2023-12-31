نائب فرنسي يتهم المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة

واستهجن النائب الفرنسي تصريحات لنتنياهو قال الأخير فيها: "رفضت الرضوخ للضغوط الدولية التي تطالب بوقف الحرب قبل أن نحقق أهدافنا"، مطالبا بأن "تبدأ باريس فورا إجراءات فرض عقوبات ضد إسرائيل".

كما دعا باريس إلى مناقشة قضية وجود السفير الفرنسي في إسرائيل، باعتبار أن المسؤولين هناك "ينظمون إبادة جماعية، ولا يمكننا أن نشاهدها بصمت"، على حد تعبيره.