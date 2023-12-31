نائب فرنسي يتهم المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة
اتهم النائب عن حزب فرنسا الأبية توماس بورتس المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، داعيا حكومة بلاده إلى فرض عقوبات على إسرائيل.
ووصف النائب "بورتس"، عبر حسابه على منصة "إكس"، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "يميني متطرف ومدمن على كراهية فلسطين"، مشددا على ضرورة أن "يصبح غير قادر على إيذاء الآخرين".
واستهجن النائب الفرنسي تصريحات لنتنياهو قال الأخير فيها: "رفضت الرضوخ للضغوط الدولية التي تطالب بوقف الحرب قبل أن نحقق أهدافنا"، مطالبا بأن "تبدأ باريس فورا إجراءات فرض عقوبات ضد إسرائيل".
كما دعا باريس إلى مناقشة قضية وجود السفير الفرنسي في إسرائيل، باعتبار أن المسؤولين هناك "ينظمون إبادة جماعية، ولا يمكننا أن نشاهدها بصمت"، على حد تعبيره.