مصدر نيابي: الكتل الشيعية تتعمد عرقلة انتخاب رئيس للبرلمان العراقي

قال مصدر في مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، إن الكتل الشيعية تتعمد عرقلة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، خلفا لمحمد الحلبوسي.

وعجز البرلمان العراقي عن التصويت لمن يخلف رئيسه المقال محمد الحلبوسي، رغم عقده 6 جلسات على مدى 8 شهور، وذلك نتيجة للانقسام الحاد بين القوى "الشيعية" لا "السنية" على هذا المنصب، وهو ما يرى فيه المصدر البرلماني، ومحللون عراقيون، تجسيداً لمحاولات القوى الشيعية في استمرار تلك الحالة.

وبعد 5 دورات انتخابية، ولأول مرة، كسر الإطار التنسيقي "الشيعي" العرف السياسي المتبع ما بعد عام 2003 في توزيع المناصب، (الذي يقتصر بموجبه اختيار اسم رئيس الحكومة على "الشيعة"، والبرلمان لـ "السنة"، والجمهورية على الكرد)، واعتبار موافقة الأطراف الأخرى مجرد أصوات للموافقة داخل البرلمان.

وكشف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح "لإرم نيوز"، عن توقف جلسات البرلمان بشكل غير معلن، بانتظار 9 من حزيران 2024 لإنهاء فصله التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة الدورة الانتخابية الخامسة، الذي تم تمديده في الـ9 من أيار الماضي.

وقال المصدر إن "عرقلة انتخاب رئيس لمجلس النواب بدل الحلبوسي، جاء بشكل متعمد من قبل الكتل الشيعية، وما حدث في جلسة 19 من أيار 2024 وقسّم الأصوات بشكل متقارب بين المرشحين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، خير دليل على ذلك".

وأشار، إلى أن "الكتل الشيعية قسمت بشكل متعمد أصواتها بين المرشحين، وفق سياسة مدروسة، وإلا فكيف يصوت نصف كتلة معينة للمشهداني، فيما يصوت النصف الآخر لذات الكتلة للعيساوي، رغم أن العرف يجري على أن تصوت الكتلة جميعها لذات المرشح، حيث كان الصوت الواحد محسوباً بشكل دقيق، لعدم حصول أي من المرشحين على مجموع النصف زائد واحدٍ".