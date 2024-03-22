الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال "قياديين بارزين" في مجمع الشفاء.. من هم؟

قال الجيش الإسرائيلي، إنه "اعتقل مسؤولين كبار في حركة حماس"، خلال الهجوم الذي يشنه على مجمع الشفاء في قطاع غزة.

وذكر الجيش في بيان الخميس، أنه "تم اعتقال 600 مسلح خلال العملية، بمن فيهم مسؤولون كبار في حماس ومن حركة الجهاد الإسلامي ، الذين لم يكونوا يديرون النشاط في قطاع غزة فحسب، بل أيضا في الضفة الغربية".

وأوضح أنه "تم نقل المسلحين المعتقلين إلى جهاز الأمن العام لاستجوابهم، فيما يواصل الجيش العملية في مجمع مستشفى الشفاء".