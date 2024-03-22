الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال "قياديين بارزين" في مجمع الشفاء.. من هم؟
قال الجيش الإسرائيلي، إنه "اعتقل مسؤولين كبار في حركة حماس"، خلال الهجوم الذي يشنه على مجمع الشفاء في قطاع غزة.
وذكر الجيش في بيان الخميس، أنه "تم اعتقال 600 مسلح خلال العملية، بمن فيهم مسؤولون كبار في حماس ومن حركة الجهاد الإسلامي ، الذين لم يكونوا يديرون النشاط في قطاع غزة فحسب، بل أيضا في الضفة الغربية".
وأوضح أنه "تم نقل المسلحين المعتقلين إلى جهاز الأمن العام لاستجوابهم، فيما يواصل الجيش العملية في مجمع مستشفى الشفاء".
وأفاد البيان أنه "من بين الاعتقالات الأخيرة قياديون بارزون في حماس، مثل عمرو عزيدة الذي يرأس أنشطة الحركة في منطقة نابلس بالضفة الغربية، ومحمود القواسمي، الذي خطط ومول عملية اختطاف ثلاثة فتيان في عام 2014. والثالث هو حمد الله حسن علي، الذي كان يروج للأنشطة العدائية في الولايات المتحدة".
وأشار إلى أنه "تم العثور على العديد من الأسلحة والوثائق".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه قتل "أكثر من 140 مقاتلا فلسطينيا" في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن بدء هجوم على مجمع الشفاء الطبي شمالي قطاع غزة.