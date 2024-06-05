تقديرات إسرائيلية: تزايد فرص استقالة "غانتس" من حكومة الحرب

تشير تقديرات داخل الائتلاف الإسرائيلي الحكومي، إلى تزايد فرص استقالة عضو مجلس الحرب، بيني غانتس، مع قرب نهاية المهلة التي منحها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتحديد إستراتيجية واضحة للحرب في غزة.

وبالرغم من عدم اتخاذ غانتس القرار النهائي بشأن الانسحاب، قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن التقديرات تشير إلى اقتراب زعيم حزب "معسكر الدولة"، وحزبه من الخروج من الائتلاف، مع قرب نهاية المهلة التي حددها في وقت سابق.

وذكرت الهيئة أن موقف الوزير في مجلس الحرب، لم يتغير على الرغم من التطورات في ملف المحتجزين في غزة، والتصعيد على الحدود الشمالية مع ميليشيا حزب الله اللبنانية.

وطالب غانتس حكومة الحرب بالموافقة على خطة من 6 نقاط، على رأسها تغيير آليات اتخاذ القرارات، وإعادة المحتجزين، وتدمير سلطة حماس، ونزع سلاح غزة، وتشكيل قوة دولية للإدارة المدنية للقطاع، وتبني رؤية جديدة للخدمة العسكرية.