لبنان على مفترق طرق.. هل ينجح مبعوث واشنطن بتبريد الجبهات؟

وقد تتضمن الصفقة أيضًا ضمانًا بعدم اغتيال قياديين ومقاتلين من حركة حماس في لبنان، وتخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على ميليشيات حزب الله.

وأشار الباحث إلى أنه يعتقد أن صفقة من هذا النوع وفي هذا التوقيت من الوارد جدًا أن تتم، لأن طرفي النزاع يتكبدان خسائر بشرية ومالية باهظة، موضحًا أن الاستنزاف البشري والعسكري الذي يقع يوميًا بشكل تصاعدي بين الطرفين على الجبهة الجنوبية لا بد أن يتوقف، لأنه يعرض المنطقة للانزلاق، وهذا ما تخشاه الولايات المتحدة.

ويعتزم مسؤولون إسرائيليون إبلاغ هوشستين بأنه "دون التوصل إلى اتفاق دبلوماسي لإبعاد ميليشيات حزب الله عن الحدود، فإنه لن يتمكن من إعادة السكان إلى البلدات الشمالية"، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان".

وبشأن احتمال قبول ميليشيات حزب الله بالصفقة الأمريكية، قال جاسم محمد إن القبول يعتمد على ضمانات عدم توسع الحرب في غزة، ووقف الخروقات والاغتيالات، وحصول إيران على ضمانات بتخفيف العقوبات الاقتصادية، مضيفًا أن "الالتزام بقواعد الاشتباك بين إسرائيل ولبنان يصب في مصلحة الطرفين لوقف نزيف الخسائر".

وأشار إلى أن "العمليات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان هزّت ثقة اللبنانيين بميليشيات حزب الله، وكشفت أن الضاحية الجنوبية مخترقة أمنيًّا"، مضيفًا في الوقت ذاته أن استهداف صواريخ ميليشيا حزب الله للداخل الإسرائيلي عرّض تل أبيب لخسائر كبيرة عسكريًّا ومدنيًّا واقتصاديًّا".

حرب إقليمية

منذ بداية الحرب على غزة، تسعى واشنطن إلى عدم امتدادها منعًا لاندلاع حرب إقليمية، لذلك أرسلت مبعوثها إلى بيروت. واستعانت بفرنسا، ذات النفوذ الكبير في بيروت، للتفاعل مع القوى السياسية، في محاولة لضبط إيقاع الجبهة الشمالية لإسرائيل مع ميليشيا حزب الله، وذلك وفق تقديرات الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس، الدكتور رامي الخليفة العلي.

وفي الوقت نفسه يستبعد العلي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إبرام صفقة أمريكية لبنانية في بيروت، على أساس أن العلاقات بين لبنان وإسرائيل متوترة، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة تدرك أن الطرف الذي يمسك بأوراق الوضع الأمني والعسكري في لبنان هو ميليشيات حزب الله، وبالتالي ستتفاوض مباشرةً مع المسؤولين عنها".

ويبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وضع مستقبله السياسي في إطار حرب غزة، لذلك ليست هناك نهاية قريبة لهذا الصراع، ومن المتوقع أن تستمر العمليات العسكرية الفترة المقبلة، بنحو يُعرّض المنطقة لتصعيد واسع النطاق، وفق تقدير العلي.

ترسيم الحدود

من جانبه، يرى الخبير الدولي، أحمد سلطان، أن "واشنطن أرسلت مبعوثها إلى لبنان، لمنع توسع الصراع بين إسرائيل وميليشيات حزب الله في المنطقة الشمالية، ولإدراكها أن ميليشيات حزب الله تمتلك قوة كبيرة، تُمكّنها من دخول الحرب، وتكبيد إسرائيل خسائر كبيرة".

وفيما يتعلق بمسألة ترسيم الحدود وعلاقتها بزيارة المبعوث الأمريكي، أشار سلطان، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "ميليشيات حزب الله تعتبر مزارع شبعا أرضًا لبنانية محتلة، وأن الوجود الإسرائيلي فيها غير شرعي"، لكنه يتوقع عدم انخراط الميليشيا في الحرب، حتى لا تضر بمصداقيتها، وحتى لا تفقد جزءًا كبيرًا من حاضنتها الشعبية.

وتأمل إسرائيل أن يؤدي الاتفاق إلى محادثات بشأن تحديد حدود رسمية بين البلدين، اللذين ليس لديهما إلا خط وقف إطلاق النار، ولا يزالان من الناحية الفنية في حالة حرب.

وأوضح الخبير الدولي أن "التطورات في الفترة المقبلة تتوقف على مدى التزام ميليشيات حزب الله وإسرائيل بقواعد الاشتباك في الجبهة الجنوبية اللبنانية، لكن من مصلحة الطرفين عدم توسع الصراع، حتى لا تكون هناك مواجهة شاملة في المنطقة".