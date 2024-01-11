مبعوث أمريكي يشدد من لبنان على ضرورة تهدئة الوضع في الجنوب
قال المبعوث الأمريكي الخاص أموس هوكشتاين، اليوم الخميس، إنه يأمل أن تتمكن الدبلوماسية من تهدئة التوتر على الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة ميليشيا حزب الله إطلاق النار منذ ثلاثة أشهر.
واجتمع هوكشتاين مع رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان نجيب ميقاتي ووزير الخارجية وقائد الجيش ورئيس مجلس النواب، خلال زيارة استمرت عدة ساعات للعاصمة اللبنانية بيروت اليوم الخميس.
وقال للصحفيين في بيروت: "أنا على يقين بأن الشعب اللبناني لا يريد أن يرى تصعيدا للأزمة الحالية واتساعا للصراع".
وأسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل 25 مدنيا لبنانيا على الأقل و 140 مقاتلا من ميليشيا حزب الله في جنوب لبنان، كما قُتل تسعة جنود إسرائيليين على الأقل في شمال إسرائيل.
وزار هوكشتاين إسرائيل، الأسبوع الماضي؛ لإجراء محادثات بخصوص ذات الموضوع.
وقال للصحفيين بعد اجتماعه بمسؤولين لبنانيين: "آمل أن نتمكن من مواصلة العمل في هذا الجهد للتوصل معا، جميعا على جانبي الحدود، إلى حل يسمح لكل الناس في لبنان وإسرائيل بالعيش في أمن مضمون والعودة إلى مستقبل أفضل".
وأضاف أن الولايات المتحدة "تريد أن ترى حلا دبلوماسيا"، و"مهمتنا هي التوصل إلى حل".
وتخشى واشنطن من أن الحرب الإسرائيلية في غزة قد تنشر العنف في جميع أنحاء المنطقة، حيث تشن الفصائل المسلحة المدعومة من إيران هجمات تضامنية في لبنان وسوريا والعراق واليمن.