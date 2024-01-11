مبعوث أمريكي يشدد من لبنان على ضرورة تهدئة الوضع في الجنوب

قال المبعوث الأمريكي الخاص أموس هوكشتاين، اليوم الخميس، إنه يأمل أن تتمكن الدبلوماسية من تهدئة التوتر على الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة ميليشيا حزب الله إطلاق النار منذ ثلاثة أشهر.

واجتمع هوكشتاين مع رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان نجيب ميقاتي ووزير الخارجية وقائد الجيش ورئيس مجلس النواب، خلال زيارة استمرت عدة ساعات للعاصمة اللبنانية بيروت اليوم الخميس.

وقال للصحفيين في بيروت: "أنا على يقين بأن الشعب اللبناني لا يريد أن يرى تصعيدا للأزمة الحالية واتساعا للصراع".

وأسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل 25 مدنيا لبنانيا على الأقل و 140 مقاتلا من ميليشيا حزب الله في جنوب لبنان، كما قُتل تسعة جنود إسرائيليين على الأقل في شمال إسرائيل.