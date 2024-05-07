إعلام عبري: السيطرة على معبر رفح رد على قصف حماس "كرم أبو سالم"

نقل الإعلام العبري عن مصادر إسرائيلية قولها، إن هنالك ارتباطًا بين السيطرة على معبر رفح، والقصف بقذائف الهاون الذي استهدف معبر كرم أبو سالم، أمس الأول؛ ما أسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 10 آخرين.

وسلَّط الإعلام العبري الضوء على سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر المشترك مع مصر، كاشفًا أن السيطرة تمت بمشاركة قوات من الفرقة 162 ولواء 401 إضافة إلى لواء النخبة جفعاتي.

إلا أنه على خلاف تلك الرواية، فإن طبيعة السيطرة على منطقة المعبر تؤشر على وجود خطط معدة مسبقًا.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذهبت إلى أن السيطرة على المعبر جاءت عقب معلومات استخبارية تشير إلى أن عناصر من حركة حماس تستخدم المنطقة لتنفيذ عمليات عدائية.

وتابعت أن مقاتلاتٍ قصفت ودمَّرت أهدافًا قريبة من المعبر، منها بنايات وبنى تحتية عسكرية تخص الحركة وعثرت على 3 فتحات أنفاق وسيطرت عليها.

هيئة البث الإسرائيلية، من جهتها، ذكرت أن مهاجمة الأهداف التابعة لحركة حماس جاءت بتعاون مشترك بين الاستخبارات العسكرية "أمان" وبين الأمن العام "الشاباك"، وأن المعلومات الاستخبارية هي التي وجَّهت المقاتلات والمدفعية نحو قصف أهداف تخص "حماس".

وأوضحت أن دبابات تابعة للجيش الإسرائيلي وقوات إضافية أصبحت تسيطر بالكامل على منطقة المعبر، كما إن دبابات الجيش تقبع هناك في الوقت الراهن. من ثم أُغلق المعبر بشكل كامل.