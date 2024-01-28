ارتفاع عدد المصابين الأمريكيين إثر استهداف قاعدة بسوريا

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي أن عدد أفراد الجيش الأمريكي الذين أصيبوا في الهجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة أمريكية في سوريا ارتفع، وأن هناك 34 جندياً يخضعون للمراقبة للاشتباه في إصابات محتملة بالدماغ.

وكان بيان سابق للجيش الأمريكي أعلن أن 3 عسكريين قتلوا وأصيب 25 آخرون في الهجوم.

ولم تنشر وزارة الدفاع الأمريكية بعد تفاصيل بشأن طبيعة الإصابات، لكن إصابات الدماغ الرضية أمر شائع بعد أي انفجار كبير.