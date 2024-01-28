ارتفاع عدد المصابين الأمريكيين إثر استهداف قاعدة بسوريا
نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي أن عدد أفراد الجيش الأمريكي الذين أصيبوا في الهجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة أمريكية في سوريا ارتفع، وأن هناك 34 جندياً يخضعون للمراقبة للاشتباه في إصابات محتملة بالدماغ.
وكان بيان سابق للجيش الأمريكي أعلن أن 3 عسكريين قتلوا وأصيب 25 آخرون في الهجوم.
ولم تنشر وزارة الدفاع الأمريكية بعد تفاصيل بشأن طبيعة الإصابات، لكن إصابات الدماغ الرضية أمر شائع بعد أي انفجار كبير.
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت مساء اليوم أن القاعدة الأمريكية التي تم الإعلان عن استهدافها ومقتل 3 جنود أمريكيين فيها، تقع خارج الحدود الأردنية، حسبما نقلت قناة "المملكة" عن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين.
وأوضح مبيضين أن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن، وأنه "استهدف قاعدة التنف في سوريا".