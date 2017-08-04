الحكومة المصرية ترفع أسعار تذاكر حافلات النقل العام 50%

رفعت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، أسعار تذاكر حافلات النقل العام بنسبة 25% و50% لجميع حافلات النقل العام في العاصمة القاهرة والمحافظات المجاورة التي تتنقل فيها حافلات النقل الجماعي.

وبدأت الحكومة التطبيق الفعلي لزيادة أسعار التذاكر منذ صباح اليوم الجمعة، حيث فوجئ المواطنون بزيادة أسعار التذكرة فئة “1جنيه” إلى “جنيه ونصف” بنسبة 50%، إلى جانب رفع سعر التذكرة فئة “2جنيه” إلى جنيهين ونصف بزيادة قدرها 25%، ضمن إجراءات وخطة الحكومة المتبعة خلال الفترة الحالية.

وتأتي الزيادة في الأسعار من قبل الحكومة ممثلة في هيئة النقل العام ومحافظة القاهرة بعد العديد من التصريحات السابقة التي نفت وجود أي زيادة في أسعار تذاكر حافلات النقل العام وتذكرة المترو، بعد رفع الدعم جزئياً عن الوقود والمحروقات.

وقال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ العاصمة إن الزيادة الجديدة مناسبة لتكاليف الوقود وأسعار الصيانة وقطع الغيار للمحركات في كافة الحافلات، التي تقطع مسافات طويلة بهذا السعر.

وارتفع خلال الفترة الماضية سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 100% لتصل إلى جنيهين، رغم نفي سابق للحكومة برفع أسعارها.

ويحمل ما حدث اليوم الجمعة بزيادة أسعار تذاكر الحافلات في طياته ارتفاعًا متوقعًا لسعر تذكرة مترو الأنفاق مرة ثانية رغم النفي الحكومي.