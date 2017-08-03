الحبس 3 أعوام لـ 50 شرطيًا احتجوا على سياسة الداخلية في مصر

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بحبس 50 شرطيًا لمدة 3 أعوام بتهمة التجمهر وتعطيل سير العمل.

وعاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء، برئاسة المستشار محمد قنصوه، 50 أمين شرطة بالسياحة بالحبس لمدة 3 أعوام، لاتهامهم بالتجمهر اعتراضًا على نظام الوزارة وتعطيل سير العمل.

وتعود الواقعة إلى الـ 21 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما تجمهر المتهمون أمام مبنى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار اعتراضًا على نظام العمل، ووجهت النيابة للمتهمين تهمتي التجمهر وتعطيل سير العمل.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، قررت في الـ 14 من يناير/ كانون الثاني الماضي إخضاع مجموعة من أفراد الشرطة بمديرية أمن جنوب سيناء، للحبس العسكري بعد إضرابهم عن العمل بزعم سوء معاملة القيادات الأمنية لهم.

يذكر أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة، اعتراضات كثيرة من جانب أفراد الشرطة، ضد وزارة الداخلية، لأسباب تتعلق بزيادة رواتبهم، وادعاء سوء معاملة القيادات الأمنية لهم، وصلت إلى حد إغلاق بعض أقسام الشرطة، والاشتباكات فيما بينهم.