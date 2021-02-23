لقاء مصري قطري في الكويت تطبيقا لبيان العُلا

عقد وفدان رسميان من مصر وقطر اجتماعا بدولة الكويت، اليوم الثلاثاء؛ لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العُلا في السعودية، الصادر في الخامس من يناير الماضي.

وقال بيان للخارجية المصرية، إن الجانبين رحبا بالإجراءات التي اتخذها كلا البلدين بعد التوقيع على بيان العُلا كخطوة على مسار بناء الثقة بين الدولتين.

كما بحث الاجتماع -وفق البيان- ”السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يُعزز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية“.

وأعرب الجانبان عن تقديرهما للسعودية على استضافتها للقمة الخليجية الأخيرة التي توجت بإصدار بيان العُلا، وشكرا دولة الكويت على استضافتها للاجتماع الأول بينهما، وأعربا عن التقدير للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، على الجهود التي قادتها بلاده لرأب الصدع وحرصها على تعزيز العمل العربي المشترك.

يذكر أن بيان العلا، الذي أنهى الأزمة الدبلوماسية بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر، أحال تفاصيل تطبيق بنود البيان إلى النقاشات الثنائية بين الدول، كل على حدة.

وفي العشرين من يناير الماضي، تبادلت مصر ودولة قطر مذكرتين رسميتين، اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأعادت مصر فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، يوم 12 يناير، واستؤنفت رحلات الطيران بين البلدين.