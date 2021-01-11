البحرين تدعو قطر لإرسال وفد رسمي إلى المنامة تنفيذا لبيان قمة العلا

دعت البحرين، مساء اليوم الإثنين، قطر إلى إرسال وفد رسمي إلى المملكة في أقرب وقت ممكن؛ لبدء مباحثات ثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلاً لما نص عليه بيان قمة العلا الخليجية.

ونشرت وكالة الأنباء البحرينية نص الدعوة موجهةً من الخارجية البحرينية إلى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية؛ جاء فيها أنه ”تنفيذاً لما نص عليه بيان العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، يسرني دعوة وزارتكم الموقرة لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن؛ لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلاً لما نص عليه بيان العلا، وصولاً للأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين، وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك“.

وأوضحت الدعوة أن مملكة البحرين شكلت لجنتين، (لجنة للمتابعة ولجنة قانونية)، وفقا لما نص عليه بيان العلا.

وكانت هيئة الطيران المدني البحرينية أعلنت، أمس الأحد، أنها ستفتح مجالها الجوي أمام قطر اعتبارا من اليوم

وينص اتفاق العلا، الذي وضع حدا لخلاف بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر دام أكثر من ثلاث سنوات، على حل المسائل العالقة مع الدوحة من خلال محادثات ثنائية.