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بينهم مستشار محمد مرسي.. مصر تدرج 2...
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بينهم مستشار محمد مرسي.. مصر تدرج 21 متهما على قوائم الإرهاب

أدرجت إحدى المحاكم المصرية، اليوم السبت، عبدالله شحاتة مستشار الرئيس الراحل محمد مرسي، و20 آخرين من عناصر اللجان النوعية بجماعة الإخوان، على قوائم الإرهاب لمدة

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المصدر: عبدالله المصري - إرم نيوز

أدرجت إحدى المحاكم المصرية، اليوم السبت، عبدالله شحاتة مستشار الرئيس الراحل محمد مرسي، و20 آخرين من عناصر اللجان النوعية بجماعة الإخوان، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها: حيازة أسلحة نارية ومنشورات تحريضية، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، التعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، تعطيل أحكام الدستور.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في 5 يوليو 2018، بالسجن المؤبد لعبدالله شحاتة مستشار الرئيس السابق مرسي، و13 آخرين بقضية اللجان النوعية، والسجن المشدد 15 سنة لـ 5 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم.

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