أمريكا تدرج "داعش سيناء" وحركة "حسم" على قوائم الإرهاب

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، إدراج فرع تنظيم داعش في سيناء المصرية، وحركة مرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين على على قوائم الإرهاب.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر موقعها الرسمي، إنه ”تم تصنيف جماعة أنصار بيت المقدس المرتبطة بتنظيم داعش في شمال سيناء بمصر ضمن قوائم الإرهاب، من قبل الولايات المتحدة“.

ولفتت إلى أنه ”تم أيضًا، تصنيف حركة سواعد مصر، المعروفة بحسم ضمن قوائم الإرهاب“، لافتة إلى أن التصنيف شمل شخصيتين مرتبطتين بالحركة.

وبينت أن الشخصيتين هما علاء السماحي، الذي يعتقد أنه مؤسس الحركة، وهو مصري الجنسية ويتواجد في تركيا حاليًا، وقيادي آخر في الحركة يدعى يحيى موسى، ويقيم في تركيا أيضا.

وظهرت حركة ”حسم“ في 2014 وتبنت عمليات اغتيال وهجمات في القاهرة ودلتا النيل، خصوصاً ضد الشرطة.