مقتل 4 مسلحين إثر عملية أمنية للجيش المصري في سيناء

تمكنت القوات المسلحة المصرية، الأحد، من قتل 4 مسلحين، وصفوا بـ“الخطرين“، كانوا يختبئون جنوب الشيخ زويد في محافظة سيناء، وفق ما أفادت مصادر أمنية.

وقالت المصادر: إن ”الجيش قام اليوم بسلسلة مداهمات طالت مخابئ لجماعات إرهابية في سيناء، وتمكنت من تصفية ٤ منهم شديدي الخطورة ومازالت المداهمات مستمرة في مناطق جنوب رفح والشيخ زويد“.

وتعد سيناء من المناطق الملتهبة في مصر وينشط فيها تنظيم ”ولاية سيناء“ الموالي لتنظيم ”داعش“.

وعادة ما تنفذ قوات الجيش عمليات عسكرية هناك للقضاء على المسلحين، ومؤخرا ضاعف الأمن حملاته لملاحقة تلك العناصر.