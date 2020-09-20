ميادين مصر الرئيسة تخلو من المظاهرات.. فشل جديد لدعوات محمد علي

بدت شوارع مصر الرئيسة، مساء الأحد، خالية من أي مشاهد للمظاهرات، في مؤشر واضح لفشل دعوات الفنان والمقاول المعارض محمد علي، مجددا.

وكان محمد علي دعا من مقر إقامته في إسبانيا للخروج في مظاهرات يوم الـ20 من سبتمبر/ أيلول، بمناسبة الذكرى الأولى لمظاهرات فاشلة دعا إليها في التوقيت ذاته العام الماضي.

ووفق مشاهدات وتغريدات على مواقع التواصل، خلت ميادين القاهرة، من أي مظاهر احتجاج، باستثناء خروج ما بدا أنهم عشرات من نشطاء جماعات الإخوان.

ودشن ناشطون مصريون على موقع ”تويتر“ وسما بعنوان ”#محدش_نزل“ عرضوا من خلاله صورا لشوارع مصرية ظهرت خالية تماما من أي تجمعات، رغم عرض وسائل إعلام محسوبة على الإخوان مقاطع زعمت من خلالها أنها لمظاهرات في مصر.

ووسط ما بدا أنها حالة عزوف عن الخروج في مظاهرات اليوم بمصر، خرج الفنان محمد علي غاضبا في أحد مقاطعه بالفيسبوك منتقدا ما أسماها قنوات المعارضة التي اتهمها بخذلان احتجاجاته المزعومة.

وكشف ناشطون من خلال وسم ”محدش نزل“ كيف عمد البعض إلى فبركة صور ومقاطع فيديو للمظاهرات، حيث نوه أحدهم إلى صورة في نفس المكان استخدمت مرة على أنها مظاهرة في منطقة المحلة، ومرة أخرى على انها مظاهرة في الجيزة.

ايه ضااااااا هي الثورة في الجيزة عاملينها نفس الناس في المحلة وبنفس المكان 🤔

يا اختشي كده ينفع وكده ينفع 😂#محدش_نزل#ليلة_سقوط_الخونة #محمد_علي_انتهي #عرر_20_سبتمبر pic.twitter.com/ndf4L9Knr9 — تحيا مصر (@shimaa3060) September 20, 2020

وأكد ناشط آخر أن المحسوبين على جماعة الإخوان ينشرون مقاطع فيديو قديمة على أنها لمظاهرات خرجت اليوم في البلاد.

الاخوان علشان #محدش_نزل شغالين يجيبو

ڤديوهات من 2011 و2012 ويغردو بيها علي اساس انها حالياً متامـ،،ـرين وعبـ،،ـط مشفتش اغـ،،ـبي من كدا بصراحه. #ليلة_سقوط_الخونة pic.twitter.com/dYXouUahTG — Ҝ丨ㄒҜᗩㄒ🍫 (@tevld) September 20, 2020

وكان المقاول والفنان محمد علي أعلن العام الماضي اعتزاله السياسة بعد فشل دعواته للتظاهر في مصر، رغم الدعم الذي يتلقاه إعلاميا وإلكترونيا من شبكات جماعة الإخوان المسلمين المدعومة من تركيا وقطر. واختارت ناشطة أخرى تدعى جيهان، توجيه تغريدة لحاكمي تركيا وقطر، قائلة: ”محدش نزل.. أين أنتم“.