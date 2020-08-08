وصول جثامين 3 مصريين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت إلى مطار القاهرة

استقبل مصريون جثامين الضحايا الثلاثة الذين سقطوا في لبنان جراء انفجار مرفأ بيروت بعد وصولها، اليوم السبت، على متن طائرة إلى مطار القاهرة الدولي.

وشهد محيط قرية البضائع في مطار القاهرة الدولي وصول عدد من أهالي وأسر الضحايا لتسلم الجثامين تمهيدًا لدفنها، وحملت الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران رقم 714، جثامين المواطنين: إبراهيم أبو قصبة، وعلي شحاتة، ورشدي الجمل، وهم جميعًا من مركز سمنود بمحافظة الغربية.

ونتج عن انفجار مرفأ بيروت 154 وفاة، وأكثر من 5 آلاف جريح، وتشريد ما يقارب الـ300 ألف أسرة بعد أن أصبحت بلا مأوى.