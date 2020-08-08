الإعلامية ديما صادق: حزب الله هو المسؤول عن انفجار مرفأ بيروت (فيديو)

هاجمت الإعلامية اللبنانية ديما صادق، حسن نصرالله أمين عام حزب الله اللبناني، بسبب ظهوره في خطاب إعلامي للشعب اللبناني لتوضيح بعض الأمور الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، محملة إياه المسؤولية الكاملة عن ما حدث من انفجار.

وأكدت ديما صادق قائلًة أن صفة حسن نصرالله أنه قائد المقاومة والحامي للشعب اللبناني من إسرائيل التي بهويتها معروفة أنها عدو للشعب اللبناني، موضحًة أنه بما فعله والمنظومة التي يحميها انتفت علة وجوده.

وقالت ديما صادق في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في موقع ”تويتر“ إن إسرائيل بما فعلته في الشعب اللبناني لم تقم يومًا بضرب قنبلة نووية على الشعب اللبناني، منوهًة بأن إسرائيل لم تضرب قنبلة نووية على لبنان أو العرب، وتابعت: ”أنت ونظامك عملتوا هيك“.

وأضافت ”هل ما معكن خبر إن أمن حزب الله بالمرفأ.. كل الدنيا عارفة إن حزب الله بالمرفأ وإذا انتو بالمرفأ وما معكن خبر إنه في قنبلة نووية بقلب المرفأ طيب شو علة وجودك بالحياة.. علة وجودك إنك بدك تحمينا من إسرائيل طيب إسرائيل ما كبت علينا قنبلة نووية“.

شو طالع يقلنا نصرالله اليوم؟ بأي عين طالع يحكي؟ pic.twitter.com/GvDtFDt3et — Dima ديما صادق (@DimaSadek) August 7, 2020

وتابعت قائلًة: ”طيب شو بدها إسرائيل منا.. بدها تدمرنا طيب يا خيي ما دمرتونا انت والمنظومة اللي معك دمرتونا أنا بدي أعتبر إن هالمنظومة كلها هي المسؤولة عن الفاجعة والجريمة اللي صارت ما إنت اللي حاميها.. هالمنظومة اللي عملنا عليها ثورة يوم 17 تشرين انت طلعت وقلت لا العهد بيسقط ولا الحكومة وقتها كانت حكومة سعد الحريري بتسقط“.

وأردفت الإعلامية اللبنانية قائلًة: ”المسؤولين بالتسلسل عن الجريمة اللي صارت من 2014 حكومة نجيب ميقاتي انت اللي جيبتها وحكومة تمام سلام هالحكومة انت اللي حميتها وانت اللي عملت شراكة معه وبعدها حكومة سعد الحريري إنت اللي عامل التسوية وجبت سعد الحريري والشارع نزل ليسقط الحكومة وإنت اللي قلت ما بدنا الحكومة تسقط“.

وكان انفجار مرفأ بيروت قد ترك ورائه وفيات وصلت إلى 154 شخصًا فضلًا عن أكثر من 5 آلاف جريح وتشريد ما يقارب الـ300 ألف شخص.