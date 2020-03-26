مصر.. 3 وفيات و39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا‎

أعلنت وزارة الصحة في مصر، مساء الخميس، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، و39 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين حتى الآن 495 حالة، و24 حالة وفاة منذ انتشار الفيروس.

وتضمن بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة ارتفاع عدد حالات الشفاء للمصابين خلال الفترة الماضية إلى 102 حالة تم خروجهم من مستشفى العزل، كذلك ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 130 حالة.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم أجنبي واحد و6 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن ليبي الجنسية و38 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وبالنسبة لحالات الوفاة، ذكر البيان أن الحالات الثلاث المتوفاة لمصريين، منهم سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، والآخر رجل يبلغ من العمر 72 عامًا، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 78 عامًا، وجميعهم من محافظة القاهرة.