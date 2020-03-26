مصر.. الإعدام والمؤبد بحق متهمي قضية ”أنابيب البترول“

قضت محكمة جنايات دمنهور في شمال مصر، بالإعدام شنقا على 5 متهمين، والمؤبد لـ5 آخرين؛ في قضية تخريب أنابيب البترول، والمعروفة إعلاميا بـ“قضية بترول إيتاي البارود“.

وكان ممثلو النيابة العامة في قضية واقعة تخريب أنابيب البترول بالبحيرة، قد طالبوا بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب على المتهمين؛ لانطباقه على هذه الواقعة التي راح ضحيتها 9 قتلى وعشرات المصابين.

يذكر أن مركز إيتاي البارود، تلقى في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بلاغا من عنصر أمن إداري، يفيد بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور- طنطا، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط، من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية بقرية المواسير.

وتبين وجود ”محبس“ مُثبت بالأنبوب، مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب، واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه، عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده.