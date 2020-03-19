بينهم حسن نافعة.. إطلاق سراح 15 ناشطا سياسيا في مصر

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل 15 من أعضاء الأحزاب السياسية والمتهمين على ذمم قضايا سياسية.

وتضمن قرار النيابة، إخلاء سبيل كل من الدكتور حسن نافعة، المتهم على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بمشاركة جماعة إرهابية تنفيذ أغراض لها ونشر أخبار كاذبة.

وكذلك الدكتور حازم عبد العظيم، المتهم في القضية رقم 734 لسنة 2018، لاتهامه بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما شمل القرار، الدكتور شادي الغزالي حرب، المتهم بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وعبد العزيز الحسيني، نائب رئيس حزب الكرامة، المحتجز على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1338 لسنة 2019 على خلفية مظاهرات سبتمبر، حيث يواجه تهم الاشتراك مع منظمة إرهابية تعمل ضد الدولة.