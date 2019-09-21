مصر.. السجن بحق 8 من الإخوان المسلمين بـ“أحداث العدوة“

أسدلت محكمة جنايات المنيا اليوم السبت الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ“أحداث العدوة“ في محافظة المنيا جنوب البلاد، المتهم فيها عناصر من جماعة الإخوان المسلمين.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، والسجن المشدد 5 سنوات لـ5 متهمين والمشدد 7 سنوات لمتهمَين اثنين، كما قضت المحكمة ببراءة 7 متهمين من التهم الموجهة إليهم.

وكانت مدينة العدوة في محافظة المنيا قد شهدت أعمال عنف في 14 آب/أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي ”رابعة العدوية“ و“النهضة“.