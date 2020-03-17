مصر.. سحب اعتماد مراسلة ”الغارديان“ وتوجيه إنذار لمراسل ”نيويورك تايمز“

قررت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، اليوم الثلاثاء، سحب اعتماد مراسلة صحيفة ”الغارديان“، وإنذار مراسل ”نيويورك تايمز“؛ بسبب نشر أخبار عن أعداد ”غير حقيقية“ عن المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد.

وأضافت الهيئة في بيان، أنها تابعت التقرير ”المغلوط“ الذي نشرته صحيفة ”الغارديان“ البريطانية من خلال مراسلتها في مصر، وكذلك التغريدات التي نشرها مراسل صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية بالقاهرة عبر حسابه على موقع ”تويتر“، حول الموضوع ذاته، المتعلق بنشر تقديرات ”مزيفة“ لأعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر.

واعتبرت الهيئة أن ما تضمنه تقرير ”الغارديان“ وتغريدات مراسل ”نيويورك تايمز“ ”انتهاكات وتجاوزات لكل قواعد العمل الصحفي المتعارف عليها في مصر والعالم، وتعمد التضليل بشأن قضية بالغة الخطورة“.

واستدعى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أمس الإثنين، مراسلة ”الغارديان“، وكذلك مراسل ”نيويورك تايمز“، وتمت مواجهتهما بما أنطوى عليه التقرير والتغريدات من تجاوزات مهنية وتعمد الإساءة والتضليل.

وأشار البيان إلى ”أن المراسلين قد اعتمدا على جهة وحيدة كمصدر لهذه البيانات والمعلومات المهمة، بينما تقتضي أصول العمل الصحفي الاستناد إلى أكثر من مصدر لتأكيد المعلومات قبل النشر، وهذا المصدر الوحيد هو طبيب كندي مجهول، قال إنه قام بدراسة تستند إلى تقديرات جزافية لحركة الطيران الدولي وأعداد المسافرين، وهي استنتاجات باطلة، لا علاقة لها بالحقائق“.

وصدر بيان عن منظمة الصحة العالمية يشير إلى أن تلك الدراسة تقوم على ”تخمينات“، والمنظمة لا تقبل الاعتماد على تخمينات.

وأكدت الهيئة أن أياً من المراسلين لم يهتم بأخذ رأي الأطراف المعنية بالقضية مثل الجهات المعنية في مصر وخاصة وزارة الصحة، وكذلك منظمة الصحة العالمية سواء في مكتبها بالقاهرة أو مركزها الرئيسي في أوروبا.

وأوضحت أن وزارة الصحة المصرية قد نفت في بيان رسمي التقديرات الجزافية، وكذلك منظمة الصحة العالمية التي أشادت بجهود الدولة المصرية وبتعاونها والعمل بشفافية إزاء هذا الوباء.

وأشارت الهيئة إلى قرارها بسحب اعتماد مراسلة صحيفة ”الغارديان“، وإنذار مراسل ”نيويورك تايمز“، ”جاء نتيجة عدم قيام أي من المراسلين بالاعتذار عما اقترفه من تجاوزات مهنية لها تأثيرات سلبية واسعة“.

سحب اعتماد مراسلة "الجارديان" في مصر وتوجيه إنذار لمراسل "نيويورك تايمز".. البيان الكامل من هناhttps://t.co/DY9UwGLGiH pic.twitter.com/uWEiLxO6aU — State Info. Service (@SISEGY) March 17, 2020

وكانت وسائل إعلام محلية وعربية تداولت أخبارا بشأن قيام هيئة الاستعلامات في مصر، اليوم الثلاثاء، بإغلاق مكتب صحيفة ”الغارديان“ البريطانية وسحب اعتماده، لعدم التزامها بالقواعد المهنية في تقرير نشرته عن فيروس كورونا.