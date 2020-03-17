مسؤول مصري: قرار إغلاق مكتب صحيفة ”الغارديان“ البريطانية لم يتخذ بعد

نفى مصدر مسؤول بهيئة الاستعلامات المصرية، ما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن غلق مكتب صحيفة ”غارديان“ البريطانية على خلفية تقريرها عن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، والذي قدرته بأكثر من 19 ألف حالة.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ“إرم نيوز ”، إنه ”سيتم عقد اجتماع طارئ في الثامنة مساء مع القيادة السياسية في مصر لحسم الأمر، والذي سيصل بنسبة كبيرة لغلقها رسميا في مصر”، بسبب إثارتها للبلبلة والفتنة بين قرائها من المصريين.

وأضاف المصدر، أن الهيئة سبق وأن وجهت إنذارا لصحيفتي“الجارديان و ”نيويورك تايمز“ في القاهرة وطالبتهما، بالرجوع إلى المصادر الرسمية في الأخبار التي يتم بثها عن مصر والالتزام بالقواعد المهنية.

وكانت وسائل إعلام محلية وعربية، تداولت أخبارا بشأن قيام هيئة الاستعلامات في مصر، اليوم الثلاثاء، بإغلاق مكتب صحيفة ”الجارديان“ البريطانية وسحب اعتماده، لعدم التزامها بالقواعد المهنية في تقرير نشرته عن فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن ديكلان والش، الصحفي الأيرلندي، رئيس مكتب صحيفة نيويورك تايمز في القاهرة، قال في مقاله الأسبوعي، إن ”السلطات المصرية تقول إن لديها 110 مصابين بكورونا فقط، وهو غير صحيح“، مؤكدا أن ”‏فريقا من الباحثين بالأمراض المعدية في جامعة تورونتو الكندية، أكد أن تقديرات أعداد المصابين بفيروس كورونا في ‎مصر ضخمة جدا تصل لأكثر من 19 ألف مصاب“.

أما صحيفة ”الغارديان“، فقد ذكرت أن ”أعداد المصابين بكورونا في مصر يقدر بأكثر من 19 ألفا“، مستندة في ذلك إلى دراسة قدمها أخصائيو الأمراض المعدية من جامعة ”تورنتو“، الذين درسوا التفاوت بين معدلات الإصابة الرسمية والمرجحة في أماكن مثل إيران التي تقدم صورة قاتمة عن الانتشار المحتمل للفيروس.