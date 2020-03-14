مصر: المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة متوقفة تمامًا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن المفاوضات مع الجانب الأثيوبي فيما يتعلق بأزمة سد النهضة متوقفة تمامًا حاليًا، لافتًا إلى أن هناك نشاطًا لدى إثيوبيا في الساحة الإعلامية بأطروحات تحمل الكثير من المغالطات ولا تدعو إلى التهدئة وطرح الأمور بغير حقيقتها.

وقال ”شكري“ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ”بالورقة والقلم“، المذاع على قناة ”تن“:“المفاوضات مع أثيوبيا متوقفة، ولكننا على اتصال دائم بشركائنا العرب، والولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها راعية المفاوضات التي وضعت الاتفاق“، معقبًا:“موقف مصر عادل، وشعب مصر يستحق الوصول إلى نتائج تحمي مصالحه المائية“.

وأوضح وزير الخارجية المصري أن هناك تفهمًا من قبل دول الاتحاد الأوروبي لخطورة التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، وتداعيات ما يسفر عنه من توتر في منطقة القرن الأفريقي .

وأشار إلى أن جولته الأوروبية شهدت تقديرًا للمرونة التي أدتها مصر منذ بداية المفاوضات، مضيفًا أن أوروبا ترى أهمية في أن تلعب دورًا يحد من إحداث أي توتر في منطقة القرن الأفريقي.

وأعلن أنه سيبدأ جولته لزيارة عدد من الدول الأفريقية، غدًا، ومنها جنوب أفريقيا بعد رئاستها للاتحاد الأفريقي، وكينيا، والكونغو، وبوروندي، وجنوب السودان، والنيجر، كما أن هناك زيارات أخرى لباقي دول القارة السمراء سيقوم بها نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية.