مصر.. دعوى قضائية لإعادة اسم ”مبارك“ إلى المترو والميادين

أقام محام مصري دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ضد رئيس الوزراء المصري المهندس مصطفى مدبولي بصفته الرئيس الأعلى للحكم المحلي، لإعادة اسم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى محطة مترو الأنفاق والمنشآت والميادين، بعد إزالته عقب احتجاجات الـ 25 من كانون الثاني/يناير.

وقال الدكتور حسين عبدالله المطعني، مقيم الدعوى: ”إن عودة تسمية محطة الشهداء باسم مبارك مرة أخرى مطلب شعبي، وأن وضع هذا المطلب أمام رجالات القضاء المصري حتى يحكم التاريخ وحتى نبرئ أنفسنا أمام الله وتعلو راية التسامح ويكون هذا شعارنا في هذه الحقبة من الزمن إعلاء لراية التسامح بيننا نحن المصريين، وتكون رسالة حضارية للعالم أجمع لأننا نحن مصدر الحضارة والتسامح“.

وأقام المطعني الدعوى برقم ٣٧١ لسنة 2020 وحددت لها جلسة ٢٤ / ٣ /٢٠٢٠، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.

جدير بالذكر أنه تم رفع اسم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وزوجته وصورتيهما من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وجميع المنشآت العامة فى جميع أنحاء الجمهورية عقب احتجاجات الـ 25 من كانون الثاني/يناير.