السيسي شارك المشيعين.. شاهد اللقطات الأولى من جنازة محمد حسني مبارك (فيديو وصور)

تقدم علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، جموع المشيعين لجنازة والدهما، التي أقيمت بمشاركة أعداد كبيرة من المواطنين وأفراد العائلة، والمقربين.

وأقيمت مراسم الجنازة والصلاة على الجثمان داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس في العاصمة القاهرة، والتي شهدت تواجدا أمنيا كثيفا قبيل وصول الجثمان بطائرة خاصة من المستشفى.

بحضور السيسي.. شاهد اللقطات الأولى من جنازة #حسني_مباركشاهد الفيديو| https://bit.ly/37XayHj تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الأربعاء، ٢٦ فبراير ٢٠٢٠

وظهرت سوزان مبارك قرينة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، لحظة إتمام مراسم الجنازة العسكرية للرئيس الراحل، وسط كبار رجال الدولة حيث قام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتقديم واجب العزاء لها.

ويعد هذا الظهور هو الأول للسيدة سوزان مبارك، منذ فترة طويلة والأول بعد مرورها بوعكة صحية مؤخرًا دخلت على إثرها أحد المستشفيات العسكرية وأجرت عملية جراحية.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون مصريون تزاحم المئات من المواطنين داخل المسجد وسط محاولة رجال الأمن إبعادهم لبدء الصلاة داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

النظره الاخيره للرئيس الأسبق #محمد_حسني_مبارك لا اله الا الله

لا اله الا الله مع السلامه يا ريس ???????? #جنازه_عسكريه_لمبارك pic.twitter.com/27lzoybjrQ — hala (@HalaElZieny) February 26, 2020

ووصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد صلاة الجنازة على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

ووصل للعزاء عدد من رجالات الدولة في عهد مبارك أبرزهم الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، ورجل الأعمال المصري أحمد عز، وعدد كبير من رموز الدول المصرية، للمشاركة في تشييع جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وحضر أيضًا لتشيع الجنازة ”فتحي سرور“ رئيس البرلمان المصري في حكومة ”مبارك“، صفوت الشريف، أنس الفقي، فاروق حسني، محمد عبد المنعم سكرتير مبارك الأسبق، وأحمد نظيف، ومكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.

تم النشر بواسطة ‏‎Amr Ammar‎‏ في الأربعاء، ٢٦ فبراير ٢٠٢٠

وأعلنت جمهورية مصر العربية حالة الحداد بجميع الأنحاء لمدة ثلاث أيام اعتبارًا من اليوم.

وتوفى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاما، بعد أيام من إجرائه جراحة بالمعدة داخل مستشفى الجلاء العسكري.